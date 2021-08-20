Украина

Футболист уже присоединился к черниговской команде.

Черниговская Десна объявила о подписании защитника донецкого Шахтера Сергея Болбата.

О деталях контракта пока не сообщается. Футболист будет выступать за "северян" под 7 номером.

Футболист уже приступил к тренировкам с новыми одноклубниками и сможет дебютировать в игре пятого тура УПЛ против Динамо.

В минувшем сезоне Болбат сыграл за Шахтер всего 8 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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