Футболист уже присоединился к черниговской команде.
Сергей Болбат, ФК Шахтер
20 августа 2021, 16:27
Черниговская Десна объявила о подписании защитника донецкого Шахтера Сергея Болбата.
О деталях контракта пока не сообщается. Футболист будет выступать за "северян" под 7 номером.
Футболист уже приступил к тренировкам с новыми одноклубниками и сможет дебютировать в игре пятого тура УПЛ против Динамо.
В минувшем сезоне Болбат сыграл за Шахтер всего 8 матчей, в которых отметился одним ассистом.
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