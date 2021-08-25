Франция

За полный пакет санкций в отношении клубов осталось только проголосовать на собрании.

Принципиальный поединок между Ниццей и Марселем в рамках третьего тура французской Лиги 1 досрочно завершился грандиозной дракой с участием футболистов гостевой команды и болельщиками "орлят".

Уже когда эмоции от произошедшего начали постепенно сходить на нет, публика получила возможность услышать комментарии со стороны президента Марселя Пабло Лонгория, в спину футболиста команды которого, Димитри Пайета, угодила брошенная с трибун бутылка с жидкостью.

Затем, в ситуацию со своими комментариями относительно произошедшего вмешались представители дисциплинарного комитета Лиги 1, представив перечень пунктов регламента, в результате нарушения которых оба клуба могут быть подвергнуты серьезным санкциям.

Первым шагом в процессе разбора ситуации будет начало периода расследования и судебных разбирательств в рамках системы уголовного права Франции, на основе индивидуальных жалоб, которые будут поданы болельщиками, игроками и сотрудниками обоих клубов.

В свою очередь, Ницца уже выразила готовность сделать шаг вперед на встречу правосудию, и предъявить персональные санкции всем фанатам своей команды, нарушения со стороны которых были зафиксированы на многочисленные камеры видеонаблюдения на спортивной арене.

Ожидается, что срок расследования составит от трех до шести недель, но первые санкции в адрес команд последуют незамедлительно.

Южная трибуна стадиона Альянц Ривьера будут закрыты для посещения фанатами, как минимум, на четыре домашних матча "орлят".

Кроме того, рассматривается возможность снятия очков с обеих команд, так как Ницца не выполнила требования безопасности, установленные Регламентом лиги, а Марсель отказался возвращаться на поле для продолжения игры, несмотря на решение бригады арбитров и представителя Лиги 1, работавшего на матче.

Фитнес тренер Марселя Пабло Фернандес имеет все шансы получить многолетнюю дисквалификацию за удар болельщика соперников, а футболисты Альваро Гонсалес и Жан-Клер Тодибо могут получить многоматчевые "баны" за способствование разжиганию потасовки.

В то же самое время, Димитри Пайет может избежать наказания за брошенную в направлении трибун бутылку, так как до этого был спровоцирован аналогичным действием со стороны болельщиков Ниццы.

Что касается непосредственно исхода поединка, то Лига рассматривает три варианта: завершить игру со счетом на момент остановки (1:0 в пользу Ниццы), техническое поражение для одной из команд, а также возобновление поединка в резервный день, при полностью закрытых трибунах.