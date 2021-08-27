Франция

Боруссия Дортмунд категорически отказывает отпускать норвежского форварда этим летом.

Реал Мадрид в преддверии закрытия трансферного окна решил попытаться совершить трансферную "бомбу" и подписать нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе, сделав официальное предложение в 170 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов.

Из-за желания 22-летнего француза присоединиться к мадридскому гранду, руководство парижан, похоже, будет вынуждено его отпустить и рассмотреть варианты на замену в последние дни трансферного окна.

Как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, риск потерять Мбаппе вынудил Пари Сен-Жермен в экстренном порядке обратиться к футбольному агенту Мино Райоле, чтобы обсудить возможность подписания его клиента Эрлинга Холанда, защищающего цвета дортмундской Боруссии.

Впрочем, осуществить такой трансфер на поздних этапах трансферного окна практически невозможно, поскольку "шмели" неоднократно заявляли о своем категорическом отказе отпускать 21-летнего норвежца в летнее межсезонье 2021 года. Случай с ПСЖ не является исключением из правил.

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