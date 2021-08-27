Испания

"Сливочные" не будут улучшать свое предложение в 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

Реал Мадрид в преддверии закрытия трансферного окна решил попытаться совершить трансферную "бомбу" и подписать нападающего Пари Сен-Жермен Килиана Мбаппе, сделав официальное предложение в 170 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в качестве бонусов.

Несмотря на всевозможные спекуляции в прессе, что сделка якобы уже заключена, по информации авторитетного журналиста Фабрицио Романо, представители клубов пока не вели никаких переговоров, и вышеупомянутое предложение по-прежнему лежит на столе парижского гранда.

Встреча между боссами ПСЖ и Реала состоится только сегодня, 27 августа, на которой стороны и обсудят возможный трансфер 22-летнего француза. При этом, отмечается, что 170 миллионов евро плюс 10 миллионов евро бонусами — финальное предложение "сливочных", и улучшать его они не будут.

Большую роль в потенциальном переезде Мбаппе в Мадрид играет непосредственно сам футболист, который оказывает давление на ПСЖ в связи со своим желанием играть за Реал. Сообщение Килиана в раздевалке парижского гранда было понятным: он станет футболистом "сливочных" либо этим летом, либо через год, но уже бесплатно, когда его контракт с Пари Сен-Жермен подойдет к своему завершению.