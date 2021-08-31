Франция

Полузащитник, вероятно, попишет контракт со "сливочными" до 2026 года.

Французский полузащитник Ренна Эдуарду Камавинга близок к переходу в мадридский Реал в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "сливочные" сделали официальное предложение Ренну о трансфере полузащитника Камавинги. Руководство Реала планирует заплатить за футболиста около 30 миллионов евро плюс бонусы.

По данным источника, сам футболист тоже хочет перебраться в Мадрид именно в летнее трансферное окно, а не в качестве свободного агента в 2022 году.

Сообщается, что Ренн готов расстаться с футболистом за 35 миллионов евро. Руководство французского клуба не будет удерживать полузащитника, поскольку им не удалось согласовать условия нового контракта.

Вероятно, футболист подпишет контракт со "сливочными" на пять лет - до июня 2026 года.

Камавинга является воспитанником Ренна и выступает за первую команду с 2019 года. В прошлом сезоне француз провел за Ренн 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Килиан Мбаппе не перейдет в мадридский Реал этим летом.