Испания

Футболист, с большой долей вероятности, останется в ПСЖ.

Нападающий сборной Франции и французского ПСЖ Килиан Мбаппе не перейдет в Реал в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание RMC Sport, руководство "королевского клуба" отказалось от трансфера голеадора из-за финансовых завышенных требований боссов ПСЖ — 200 миллионов евро.

Также источник информирует, что представители мадридского клуба, присутствующие в Париже, сообщили об остановке переговоров между клубами.

Если Мбаппе не продлит контракт с парижанами, который заканчивается летом 2022 года, Реал зимой может договориться с футболистом о личном контракте и подписать на правах свободного агента.

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