Франция

Француз ранее отмечался нестабильностью голевых показателей.

Французский Ренн накануне поздней ночью объявил о заключении сделки с Монпелье относительно перехода нападающего Гаэтана Лаборда на постоянной основе.

Согласно информации французских СМИ, сделка по 27-летнему футболисту обошлась "красно-черным" в 15 млн евро, к которым со временем могут добавиться еще 3 млн евро, в случае успешных выступлений футболиста.

В новом сезоне показатели Лаборда поражают: несмотря на посредственное выступление его команды (4 игры, 4 очка, 11 место), форвард оформил уже три забитых мяча, благодаря чему входить в число лучших голеадоров Лиги 1 с аналогичными показателями по голам.

Отметим, что в прошлом сезоне для оформления 18 голов и девяти голевых передач игроку понадобилось принять участие в 43-х матчах.