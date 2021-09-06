Нападающий Монако отправился в расположение сборной Франции.
Виссам Бен Йеддер, getty images
06 сентября 2021, 20:30
Сборная Франции страдает от постоянных травм игроков, а потому вынуждена постоянно довызывать новых футболистов.
Как сообщает официальный сайт Монако, приглашение в национальную команду получил нападающий Виссам Бен-Йеддер.
Такое изменение в заявке сборной Франции было вызвано повреждениями Тома Лемара и Кингсли Комана.
Напомним, что ранее расположение французской национальной команды покинул нападающий Килиан Мбаппе.
Ближайший поединок сборная Франции проведет на своем поле против Финляндии.