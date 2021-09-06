Франция

Нападающий Монако отправился в расположение сборной Франции.

Сборная Франции страдает от постоянных травм игроков, а потому вынуждена постоянно довызывать новых футболистов.

Как сообщает официальный сайт Монако, приглашение в национальную команду получил нападающий Виссам Бен-Йеддер.

Такое изменение в заявке сборной Франции было вызвано повреждениями Тома Лемара и Кингсли Комана.

Напомним, что ранее расположение французской национальной команды покинул нападающий Килиан Мбаппе.

Ближайший поединок сборная Франции проведет на своем поле против Финляндии.