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Форвард покинул расположение сборной Франции.

Виссам Бен Йеддер получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает журналист L`Equipe Бертан Лато.

Нападающий провел 57 минут на поле против сборной Финляндии в товарищеском поединке 11 ноября.

О самочувствии футболиста источник не сообщает. Нападающий, подобно остальным в такой ситуации, уйдет на самоизоляцию.