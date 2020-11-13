Другое 13 ноября 2020, 00:15 Бен Йеддер заразился коронавирусом, накануне он играл против сборной Финляндии Форвард покинул расположение сборной Франции. 13 ноября 2020, 00:15 Виссам Бен Йеддер получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает журналист L`Equipe Бертан Лато. Нападающий провел 57 минут на поле против сборной Финляндии в товарищеском поединке 11 ноября. О самочувствии футболиста источник не сообщает. Нападающий, подобно остальным в такой ситуации, уйдет на самоизоляцию. Люди Виссам Бен Йеддер Команды Франция Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте