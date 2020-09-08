Лига наций

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура Лиги наций между сборными Франции и Хорватии.

Атака сборной Франции претерпела изменения по сравнению с матчей против Швеции. Так, вместо Оливье Жиру, оставшегося в запасе, и Килиана Мбаппе, сдавшего положительный тест на коронавирус, в нападении в поединке с Хорватией сыграют Виссам Бен Йеддер и Антони Мартиаль.

Франция: Льорис — Упамекано, Ленгле, Эрнандес — Сиссоко, Канте, Нзонзи, Менди — Гризманн — Бен Йеддер, Мартиаль

Запасные: Костиль, Меньян, Дюбуа, Кимпембе, Варан, Камавинга, Иконе, Жиру, Динь, Рабио, Фекир

Хорватия: Ливакович — Уремович, Ловрен, Чалета-Цар, Мелняк — Ковачич, Брозович, Влашич — Ребич, Крамарич, Перишич

Запасные: Грбич, Слуга, Баришич, Брекало, Будимир, Шкорич, Пашалич, Едвай, Чолак, Бадель, Петкович, Вида

Матч Франция — Хорватия начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.