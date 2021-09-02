ЧМ-2022. Отбор

Нападающий не сыграет против сборной Украины.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не поможет своей команде в поединке отборочного цикла к чемпионату мира-2022 против Украины.

Как сообщает авторитетное издание L`Equipe, футболист покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Килиан Мбаппе получил повреждение икры в под занавес матча против сборной Боснии и Герцеговины.

Отметим, что матч Украина – Франция состоится в субботу, 4 сентября, в 21.45 по киевскому времени.

Напомним, что Александр Зинченко не поможет сборной Украины в матче против Франции из-за перебора желтых карточек.