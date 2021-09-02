ЧМ-2022. Отбор
Нападающий не сыграет против сборной Украины.
Килиан Мбаппе, getty images
02 сентября 2021, 20:39
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не поможет своей команде в поединке отборочного цикла к чемпионату мира-2022 против Украины.
Как сообщает авторитетное издание L`Equipe, футболист покинул расположение национальной команды из-за травмы.
Килиан Мбаппе получил повреждение икры в под занавес матча против сборной Боснии и Герцеговины.
Отметим, что матч Украина – Франция состоится в субботу, 4 сентября, в 21.45 по киевскому времени.
Напомним, что Александр Зинченко не поможет сборной Украины в матче против Франции из-за перебора желтых карточек.