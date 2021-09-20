Франция

Почеттино прокомментировал инцидент с Месси в матче против Лиона.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал свое решение заменить Лионеля Месси в матче шестого тура французской Лиги 1 против Лиона (2:1).

Напомним, покидая поле аргентинец демонстративно прошел мимо наставника и не пожал ему руку.

"Я думаю, что все знают, что у нас очень много хороших игроков в команде из 35 человек. Мы должны делать выбор состава до игры, а затем в матче, думая о лучшем для команды и каждого игрока.

Иногда решения положительные, а иногда нет, но именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой запасных, чтобы принимать решения. Это может нравиться, а может и не нравиться.

Я спросил его, как он себя чувствует, он сказал мне, что с ним все в порядке, никаких проблем", — приводит слова Почеттино RMC Sport.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор поединка ПСЖ — Лион.