Франция

Нападающий ПСЖ получил возможность отдохнуть после полученного повреждения.

В рамках шестого тура французской Лиги 1 Пари Сен-Жермен сумел одержать домашнюю победу над Лионом, однако ключевое внимание после этой игры забрал на себя конфликт между нападающим "красно-синих" Лионелем Месси и главным тренером команды Маурисио Почеттино, который решил снять своего подопечного с игры во избежание развития у него более серьезного повреждения.

По всей видимости, данный шаг главного тренера звездным футболистом был изначально неправильно понят, в результате чего возник ситуативный конфликт, а уже после игры были опубликованы первые результаты медицинского тестирования аргентинца — ушиб колена.

Последствия данного повреждения не удалось полностью ликвидировать перед предстоящей игрой ПСЖ против Меца, поэтому аргентинец присоединился в лазарете к Серхио Рамосу и Марко Верратти, которые также пропустят предстоящую игру.

Напомним, что матч Мец — ПСЖ состоится 22 сентября, начало в 22:00 по киевскому времени.