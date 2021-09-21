Франция

У аргентинца обнаружены проблемы с коленом.

Пари Сен-Жермен вырвал победу у Лиона в рамках матча шестого тура французской Лиги 1, забив победный гол в компенсированное время.

В средине второй половины встречи наставник парижан Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси, который сразу выразил свое недовольство, не пожав руку тренеру.

Как сообщает издание GFFN, аргентинский футболист получил ушиб колена в последствии чего была произведена замена.

Как сообщает источник, парижский клуб в ближайшее время клуб оценит состояние Месси и тогда будет известно, когда он сможет вернуться на футбольное поле.

Ранее наставник ПСЖ Маурисио Почеттино объяснил замену Месси в матче с Лионом.