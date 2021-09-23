Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Франции.
Мец - ПСЖ, ФК ПСЖ
23 сентября 2021, 06:45
В рамках седьмого тура французской Лиги 1 Мец на своем поле принимал звездный ПСЖ.
Уже на пятой минуте встречи Хакими вывел парижан вперед, но в концовке первого тайма Куяте сравнял цифры на табло. Казалось, что ПСЖ потеряет очки и все шло к ничейному результату, но на четвертой компенсированной минуте Хакими оформил дубль после передачи от Неймара.
Обзор матча:
Мец — ПСЖ 1:2
Голы: Куяте, 39 — Хакими, 5, 90+4.