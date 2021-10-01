Франция

Football.ua рассказывает о футболистах, украшающих французскую Лигу 1.

"Лига талантов". Такой официальный слоган выбрал для себя французский чемпионат три сезона назад. В этом году реальность изменилась: в Париж приземлился один из лучших футболистов современности и теперь Лигу 1 по праву можно переименовывать в "Лигу Месси". Потому что именно он – главная звезда, ценность и причина включать на телевизионных экранах французское первенство.

Но от перехода Лео условия в Лиге 1 для большинства команд не изменились. Если ты не ПСЖ, тебе приходиться зарабатывать самостоятельно, экономить и делать упор на долгосрочные малобюджетные проекты. И основной доход в этой парадигме – это взращивание молодых футболистов и их продажа в команды сильнее и богаче. Именно поэтому в Лиге 1 так сильно доверяют юным игрокам.

О лучших из тех, за кем обязательно нужно посмотреть в этом сезоне, пока они никуда не уехали, пойдет речь в данном материале. Отметим, что мы умышленно не вносим в топ главных молодых звезд Лиги 1 в лице Килиана Мбаппе, Ашрафа Хакими, Джанлуиджи Доннаруммы и Хуссема Ауара, так как они уже давно обрели статус звезд мирового футбола.

10. Ромен Февр (23 года. Брест, трансферная стоимость – 13 миллионов)

Следить за Брестом среднестатистическому болельщику – тяжело. Маленькая команда, которая играет на берегу океана. Главное достижение в истории – победа в Лиге 2, а тренер – французский армянин Мишель Тер-Закарян, скорее закончит с футболом вовсе, чем начнёт строить яркие и атакующие команды.

Но в этой призме тусклости и однообразии блистает Ромен Февр. В Брест с Монако он переехал год назад (сначала в аренду) и сразу убедил главного тренера: вокруг него нужно строить команду. Первые полгода прошлого сезона Ромен был в топе чемпионата Франции по созданным моментам и пасам под удар. За сезон француз набил 13 очков по системе гол+пас. Он – безальтернативно лучший в своем клубе.

Летом за Роменом охотился Милан. Забрать лучшего игрока Бреста хотели за 20 миллионов. Но, по слухам, Февр принял решение ещё один сезон провести в чемпионате Франции и подтвердить свой уровень уже при новом тренере и новой системе.

9. Люка Гурна-Дуат (18 лет, Сент-Этьен, 12 миллионов)

Это раньше Сент-Этьен был серьезной силой в чемпионате Франции. Сейчас на берегу главной французской реки довольствуются попаданием в Лигу Европы и уже давно не претендуют на чемпионские лавры. В позапрошлом году случилось совсем страшное: ПСЖ догнал Сент-Этьен по количеству чемпионских титулов.

Команду лихорадит, середина таблицы стала для Сент-Этьена привычным местом обитания. Разбавляет зеленую скуку только перспективная молодежь. Самый яркий из неё – это Люка Гурна-Дуат.

Ему всего 18 лет, но он уже железобетонно-основной в Сент-Этьене. В прошлом сезоне Люка отпахал больше 30 матчей, выжигал центр поля и шикарно останавливал атаки соперника. Пока что главный минус молодого опорника – это несдержанность. В прошлом сезоне Люка заработал 9 желтых карточек. Но эта игровая слабость не мешает европейским топ-клубам мечтать купить опорника за 20+ миллионов евро.

8. Софьян Диоп (21 год, Монако, 18 миллионов)

Да, именно этот парень мог отправить Шахтер в Лигу Европы. Всё как в лучших футбольных экшенах: 10 минут до конца матча, счёт 2-1 и Диоп шикарным дальним ударом вырывает для родного клуба место в Лиге чемпионов. Но у Андрея Пятова был свой сценарий.

С фильмом другого жанра можно сравнить прошлый сезон Софьяна Диопа. Он, как в американских историях успеха, много работал и добился славы и признания. Сначала прошёл всю молодежку Монако, потом – ушел искать себя в Сошо и вернулся на Лазурный берег крепче и сильнее.

В прошлом сезоне Софьян наколотил 7 голов и стал третьим бомбардиром Монако. Ковача молодой француз удивлял прекрасной техникой и умением точно, сильно и хлестко бить с двух ног. Диоп стабильно входит в число лучших дриблеров Лиги 1 и, по слухам, готовится уходить в чемпионат Англии уже в следующем сезоне.

7. Свен Ботман (21 год, Лилль, 28 миллионов)

Кристоф Галтье в прошлом сезоне построил уникальную команду. Чемпионский Лилль был лучшим в Европе в категории обороны. Защита Лилля позволила сопернику забить лишь 23 раза за сезон. Уникальной показатель, аналогов которому нет.

Ещё удивительней результат Лилля выглядит, если вспомнить, что самая надежная оборона Европы – это 37-летний Жозе Фонте и 21-летний Свен Ботман. Как им вдвоем удавалось так играть – большая загадка. В этом сезоне Лилль уже пропустил восемь – треть от прошлогоднего результата. Но Свен Ботман остается одним из главных молодых защитников континента.

В Лилле Свен играет второй сезон. В чемпионской кампании молодой нидерландец удивлял не по годам уверенной игрой, шикарным отбором один-в-один и полным отсутствием ошибок. Зимой Ботмана уже хотел забирать Ливерпуль, но Свен выбрал чемпионство во Франции. И уже в этом сезоне будет доказывать свой уровень при новом тренере.

6. Райан Шерки (18 лет, Лион, 27 миллионов)

Тот случай, когда молодой футболист настолько перспективен, что и авансом за него готовы отдавать много десятков миллионов евро. Райану – всего 18, на взрослом уровне он провел один сезон и забил всего лишь один гол. Но это не мешает Барселоне, Реалу, Баварии и Арсеналу хотеть его купить за любые деньги.

Райан – быстрый и техничный. Он отлично видит поле, может сыграть чуть ли не на всех позициях в атаке. Его дриблинг – это готовая нарезка для футбольного инстаграма. Для Лиона он уже сейчас стал главным активом и главной молодой надеждой. Именно он, на случай ухода Хуссема Ауара, будет самым незаменимым игроком в атаке.

5. Бубакар Камара (21 год, Марсель, 37 миллионов)

В этом году Марсель – один из главных ньюзмейкеров французского чемпионата. Сначала самый популярный клуб Франции установил абсолютный антирекорд Лиги чемпионов, потом – конфликтовал с собственными фанатами. Летом Марсель провел ударную трансфертную кампанию и уже в этом сезоне стал жертвой постоянных нападений со стороны чужих фанатов.

Неотъемлемой частью очень нескучной жизни в Марселе уже три года является Бубакар Камара. Парню всего 21, но он уже успел провести больше 100 матчей за родной клуб и примерить капитанскую повязку.

Бубакар – абсолютный универсал. Играет на всех позициях в защите, почти поровну игр провел в линии обороны и в опорной зоне. Успел поиграть при трёх тренерах и для каждого был незаменимым, важным и нужным. В игру Камара приносит надежность и спокойствие. Бубакар настоящий патриот своего клуба, он, самый юный из футболистов основы, не боялся разговаривать с агрессивными фанатами во время конфликта клуба и ультрас. Как же жаль, что рано или поздно он перейдёт в более сильный клуб в другом чемпионате.

4. Орельян Тчуамени (21 год, Монако, 30 миллионов)

Это ещё пару лет назад в Монако главными звездами считались игроки калибра Мбаппе, Хамеса и Фалькао. Сейчас в команде всё куда грустнее. И позицию самого-самого занимает 21-летний опорник Орельян Тчуамени.

В Монако Тчуамени оказался после шикарного сезона в Бордо. Монегаски переманили молодого Орельяна в княжество и сразу сделали супер-основным: в прошлом сезоне опорник отыграл от звонка до звонка 36 матчей. Забивал, отдавал, много пасовал, но в основном – безжалостно "перекусывал" попытки соперника пройти центр поля.

Летом за Орельяном очень следил Манчестер Юнайтед. Туда как раз-то и нужен чистый разрушитель. Но клубы не договорились по цене. И Тчуамени ещё на сезон остается во Франции.

3. Жереми Доку (19 лет, Ренн, 26 миллионов)

Ренн по праву заслуживает звания самого продвинутого клуба Лиги 1. Там – грамотнейший менеджмент, который плавно превращает обычный французский середняк в топ-клуб с молодым составом и постоянного участника еврокубков.

В ковидный сезон-2019/20 Ренну сильно повезло. Правительство приняло решение поставить на паузу весь спорт в стране аккурат в тот момент, когда Ренн шёл на третьем месте. Объективно, заканчивать чемпионат так высоко никто в клубе и не планировал, но счастье поиграть в Лиге чемпионов в Ренне смогли обуздать и капитализировать.

К групповому этапе в клубе усилились одним из главных талантов Бельгийской Пролиги. С Андерлехта вытянули Жереми Доку и парен сразу начал разрывать Лигу 1 и удивлять Лигу чемпионов. Жереми – невероятно техничный и работоспособный игрок, который приносит команде огромную пользу, двигая мяч через дриблинг. Чем-то похожий на молодого Усмана Дембеле, он остается незаменимым уже при двух тренерах.

2. Джонатан Дэвид (21 год, Лилль, 35 миллионов)

Чуть выше мы писали, что главной заслугой чемпионского Лилля была непробиваемая оборона. Но и атака отыграла прекрасный сезон: вторую молодость пережил Бурак Йылмаз, проблески гениальности демонстрировал Юссуф Языджи, хорошую весну выдал Бамба и Иконе.

Но в команде был игрок, который регулярно давал результат. Джонатан Дэвид в первый же сезон во Франции наколотил 13 голов и стал вторым лучшим бомбардиром команды (после Бурака, конечно же). Он – универсален, быстр и настойчив. И если другими игроками в линии атаки Галтье мог пожертвовать – то только канадец провёл 37 матчей в сезоне.

К слову, Дэвид – одна из главных звезд в развивающиеся сборной Канады. Он часто играет на одном фланге с Альфонсо Дэвисом и на двоих составляют самую грозную связку североамериканского футбола.

1. Амин Гуири (21 год, Ницца, 30 миллионов)

Стенгс, Росарио, Делор, Тодибо... Это неполный список трансферов Ниццы этим летом. На юг Франции пришли богатые владельцы и вместе с Кристофом Галтье строят команду, которая будет бороться за Лигу чемпионов.

Среди новых звезд не чуть не тусклее блистает Амин Гуири. Молодого француза алжирского происхождения Ницца забрала из Лиона. На берегу Средиземного моря талант Амина расцвел буйным цветом голов и ассистов (12+7 в этом сезоне). А фанаты влюбились в молодого игрока за этот гол в ворота вечного соперника – Марселя.

Амин Гуири, пожалуй, единственный из топа, который не скоро переедет из Франции. Он – часть большого проекта, который планирует надолго и по-серьёзному бороться за самые высокие места.

Смотрите Францию и любите её!

Богдан Максимец, Football.ua