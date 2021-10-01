Футболист с большой долей вероятности пропустит матч в чемпионате.
Серхио Рамос, PSG
01 октября 2021, 21:28
В рамках девятого тура французской Лиги 1 Ренн в домашних стенах сыграет против ПСЖ.
Как сообщает AS, центрбек парижан Серхио Рамос не сыграет против Ренна и не дебютирует за клуб.
Футболист до сих пор испытывает дискомфорт после травмы икроножной мышцы и не тренируется с командой.
Сам Рамос желает как можно скорее сыграть свой первый матч за новую команду, однако медицинский штаб пока не дал одобрения тренерскому штабу.
Напомним, Рамос перебрался в ПСЖ летом 2021 года из мадридского Реала на правах свободного агента.
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