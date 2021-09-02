ЧМ-2022. Отбор

На счету Серхио Рамоса и Криштиану Роналду по 180 матчей в составе национальных команд.

Вчера прошел поединок четвертого тура отборочного цикла ЧМ-2022, в котором сборная Португалии вырвала победу над Ирландией (2:1).

В этом противостоянии принял участие португальский нападающий Криштиану Роналду, который оформил дубль и принес победу своей команде. Для португальца этот матч стал 180-м в составе национальной команды.

По этому показателю Криштиану сравнялся с защитником сборной Испании Серхио Рамосом. Уже на этой неделе, Роналду может превзойти рекорд Рамоса по количеству игр за европейские сборные.

На третьем месте по числу игр за сборную находится вратарь сборной Италии Джанлиуджи Буффон, на счету которого 176 поединков. Мировой рекорд удерживает футболист сборной Малайзии Со Чин Анну, который провел 195 матчей.

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