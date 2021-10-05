Франция

Голкипер ПСЖ поделился впечатлениями от адаптации в стане нового клуба.

Итальянский голкипер французского Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма перешел в стан "красно-синих" в минувшую летнюю трансферную кампанию, однако до сих еще не может завоевать полноценного места в стартовом составе команды в конкуренции против опытного Кейлора Наваса.

22-летний исполнитель провел уже четыре матча за ПСЖ, пропустив при этом три гола, однако уже сложил определенные впечатления от выступлений за свой новый клуб.

"Совершенно не испытываю давления из-за малого количества игровой практики. В сборной и клубе я имею два совершенно разных статуса в качестве футболиста, и национальная команда является тем местом, куда всегда приятно возвращаться. Манчини подарил нам идентичность, поэтому мы стараемся поддерживать статус флагманов мирового футбола.

В Париже тоже собралась великолепная команда, однако, несмотря на большое число звездных футболистов, в раздевалке царит абсолютно адекватная командная атмосфера. Преобладает скромность, которая позволяет нам спокойно работать в условиях, когда к клубу приковано столько внимания.

ПСЖ — команда, которая помогает мне расти в качестве футболиста, а я сам пытаюсь исключительно набирать обороты после триумфального Евро-2020", подытожил итальянец.

Напомним, что во время октябрьской международной паузы сборная Италии будет озадачена проведением поединков плей-офф Лиги наций УЕФА на полях Турина и Милана, а в полуфинале данного турнира уже 6 октября, начало в 21:45 по киевскому времени, ей будет противостоять национальная команда Испании.