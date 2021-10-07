Франция

"Красные" не отпустят египтянина в столицу Франции.

Пари Сен-Жермен на фоне взаимного интереса между Килианом Мбаппе и мадридским Реалом рассматривал альтернативы французу.

Как рассказал Фабрицио Романо в эфире шоу Рио Фердинанда, парижане хотели подписать Мохаммеда Салаха, но получили отказ.

Мерсисайдцы не хотят отпускать египтянина и планируют продлить с ним контракт в ближайшее время.

Напомним, что Ливерпуль уверен в быстром успехе при переговорах о продлении контракта с Салахом