"Красные" не отпустят египтянина в столицу Франции.
Мохаммед Салах, фото getty images
07 октября 2021, 20:30
Пари Сен-Жермен на фоне взаимного интереса между Килианом Мбаппе и мадридским Реалом рассматривал альтернативы французу.
Как рассказал Фабрицио Романо в эфире шоу Рио Фердинанда, парижане хотели подписать Мохаммеда Салаха, но получили отказ.
Мерсисайдцы не хотят отпускать египтянина и планируют продлить с ним контракт в ближайшее время.
Напомним, что Ливерпуль уверен в быстром успехе при переговорах о продлении контракта с Салахом