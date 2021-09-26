Англия

Египетский форвард отметился сотым голом за "красных" быстрее всех в истории клуба.

Ливерпуль в матче шестого тура английской Премьер-лиги в гостях расписал результативную ничью с Брентфордом (3:3).

В этом противостоянии результативным ударом отметился нападающий "красных" Мохаммед Салах.

По информации Sky Sports, этот гол стал 100-м для египтянина в матчах чемпионата Англии в составе "красных". Для достижения этой отметки ему понадобилось 151 игра.

Таким образом, Салах побил рекорд, который ранее принадлежал Роджеру Ханту, который забил 100 голов за 152 матча.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Брентфорд — Ливерпуль.