Франция

Бывший ивуарийский футболист считает, что к 22-летнему форварду нужно относиться более лояльно.

Легендарный форвард лондонского Челси Дидье Дрогба поделился своим мнением касательно критики, которая свалилась на звездного нападающего Килиана Мбаппе, который публично заявил о нежелании подписывать новый контракт с ПСЖ.

"Зачастую мы забываем, что он еще юный парень и по-прежнему учится. Мы слишком суровы по отношению к нему. К сожалению, мы слишком быстро выходим из себя, когда дело касается Мбаппе", – заявил Дрогба в эфире TF1.

Напомним, ранее на Килиана Мбаппе обрушился шквал критики после того, как у него произошел конфликт с другим французским форвардом — Оливье Жиру.

После этого Мбаппе заявил о готовности завершить карьеру в сборной Франции, так как не видит смысла выступать за страну, болельщики которой выступают против него.