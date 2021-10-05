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Нападающий сборной Франции рассказал подробности скандальной ситуации.

Незадолго до начала основного раунда чемпионата Европы-2020, в лагере сборной Франции произошел конфликт между форвардами Килианом Мбаппе и Оливье Жиру, которые повздорили после контрольного матча против Болгарии.

Тогда еще игрок лондонского Челси в той ситуации заявил, что команда целенаправленно отказывается играть с ним в пас, а футболист Пари Сен-Жермен воспринял данные слова исключительно как критику в свой адрес.

В итоге, скандал стал достоянием СМИ, что в последствии было расценено в качестве одной из причин негативного выступления "Les Bleu" на международном форуме.

Лишь спустя несколько месяцев после Евро-2020, Килиан Мбаппе впервые дал развернутый комментарий по поводу данной ситуации.

"О данном происшествии говорили долго, потому что люди хотели, чтобы об этом говорили долго. Я собираюсь сказать вам правду: в ту ночь я был в ярости, но уже спустя два дня совершенно не думал об этом. Мы поговорили с Жиру, и я сказал ему все то, о чем думал, после чего ситуация себя исчерпала.

С точки зрения СМИ, да, ситуация затянулась по времени, а над нашей командой нависла неприятная тень конфликта, однако для нас это не было большой проблемой. Произошло разногласие во мнениях — это правда. И оно при этом стало публичным потому, что и сами его причины были публичными.

У меня нет проблем в отношениях с Жиру на данный момент. Желаю ему всего наилучшего в Милане. Я видел, что он хорошо начал сезон. Если Оливье вернется в сборную, я буду приветствовать его с распростертыми объятиями. Он был очень близок к тому, чтобы побить рекорд Анри, поэтому будет обидно, если ему не предоставят такую возможность", — подытожил футболист.

Ранее, Килиан Мбаппе рассказал о том, что хотел помочь ПСЖ заработать на своем трансфере в прошлую трансферную кампанию.