Лига наций

Форвард не видит смысла продолжать играть за национальную команду, если болельщики выступают против этого.

Неудача сборной Франции на минувшем чемпионате Европы-2020 лишь усилил внимание футбольной общественности на внутренних скандалах команды Дидье Дешама, которые сопровождали ее как до, так и после международного форума.

Одним из эпизодов было противостояние между форвардами Оливье Жиру и Килианом Мбаппе, о котором футболист ПСЖ рассказал в одной из частей своего развернутого интервью французской прессе.

Однако, непосредственно на самом турнире игра Мбаппе также вызвала немало вопросов у фанатов, которые далеко не всегда подбирали адекватные высказывания для выражения своего недовольства. В последствии, сам Килиан отреагировал на это следующим образом:

"Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно. Но прежде всего я никогда не хотел создавать проблемы.

Но наступил момент, когда я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. И другие люди стали ощущать то же самое. Говорили, что сборная проиграла из-за моего эго, что я слишком многого хотел, следовательно, без меня команда могла бы победить.

Самое главное — это сборная Франции. Если сборная Франции будет счастливее без меня, я готов уйти.

Я встречался с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы обсуждали это. Я высказал ему, что недоволен тем, что меня оскорбляли и обзывали "обезьяной" за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. Это меня шокировало.

При этом я не отрицаю, что это моя ошибка. Но я мог бы получить больше поддержки. Конечно, я не требовал этого. Было бы хорошо получить поддержку, но я никогда не стал бы выпрашивать ее в такой ситуации.

Я понимаю, что сразу после поражения, в запале, все очень разочарованы. Но я просил обратить внимание именно на слова про "обезьяну".

Сейчас все уже позади. Я очень люблю сборную Франции", — подытожил футболист.

Ранее, Килиан Мбаппе рассказал о том, что хотел помочь ПСЖ заработать на своем трансфере в прошлую трансферную кампанию.