Франция

Хавбек рассказал о процессе адаптации в парижском клубе.

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум поделился своими впечатлениями о первых месяцах выступлений в составе ПСЖ.

"Не могу сказать, что я всем доволен в ПСЖ. Ситуация складывается не так, как я хотел. Я всегда играл много в последние годы, всегда был в форме и показывал хорошую игру. Сейчас все по-другому, к такому еще нужно привыкнуть. Я готовился к новому шагу в карьере, а происходит такое. Это очень сложно.

Это футбол, я должен научиться справляться с такими проблемами. Я – боец. Я должен сохранять позитивный настрой и тяжело работать, чтобы изменить ситуацию", – приводит слова Вейналдума портал Goal.com.

Вейналдум присоединился к ПСЖ минувшим летом на правах свободного агента из Ливерпуля. В текущем сезоне 30-летний игрок провел 11 поединков в футболке парижан, не отличившись результативными действиями.