Франция

Наставник парижского гранда высказался о будущем лидера своей команды.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино поделился мнением касательно будущего нападающего Килиана Мбаппе, который может сменить клубную прописку в конце текущего сезона.

"Килиан Мбаппе примет решение касательно своего будущего, которое он хочет. Пари Сен-Жермен сделает все возможное, чтобы удержать его в клубе. Мы можем изменить его мнение в пользу того, чтобы остаться", — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Напомним, контракт 22-летнего форварда истекает летом 2022 года. Ранее, мама Мбаппе заявила, что футболист может остаться в клубе.

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