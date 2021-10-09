Франция

Спортивный директор ПСЖ вновь высказался о контракте француза.

Спортивный директор Пари Сен-Жермен Леонардо вновь высказался об истекающем контракте Килиана Мбаппе.

По словам функционера, клуб не рассматривает возможный уход форварда.

"Наша цель — продлить контракт с Мбаппе. Килиан — это алмаз нашей команды, он идеально подходит клубу. У нас есть Месси, Неймар и Мбаппе — мы никогда не рассматривали будущее без Килиана",- приводит слова Леонардо Фабрицио Романо.

Напомним, контракт 22-летнего форварда истекает летом 2022 года. Ранее, мама Мбаппе заявила, что футболист может остаться в клубе.