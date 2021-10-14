Франция

Специалист выбрал лучших игроков сезона.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино выбрал трех главных претендентов на Золотой мяч по его мнению.

"Главный в моем списке — Месси. Без сомнений. Я бы выбрал этого парня, даже если бы не тренировал его в Париже".

"Второе место у меня занимает Роберт Левандовски. На третье, пожалуй, поставлю Криштиану Роналду", — заявил Почеттино.

Отметим, что France Football уже объявил имена номинантов на Золотой мяч — некоторые из них вас удивят.

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