Специалист выбрал лучших игроков сезона.
Маурисио Почеттино, Getty Images
14 октября 2021, 11:42
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино выбрал трех главных претендентов на Золотой мяч по его мнению.
"Главный в моем списке — Месси. Без сомнений. Я бы выбрал этого парня, даже если бы не тренировал его в Париже".
"Второе место у меня занимает Роберт Левандовски. На третье, пожалуй, поставлю Криштиану Роналду", — заявил Почеттино.
Отметим, что France Football уже объявил имена номинантов на Золотой мяч — некоторые из них вас удивят.
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