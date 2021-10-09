Другое 09 октября 2021, 01:02 Опрос: кто выиграет Золотой мяч? Предлагаем вам спрогнозировать обладателя почетной награды. Месси, Неймар и Мбаппе, getty images 09 октября 2021, 01:02 Авторитетный журнал France Football объявил имена номинантов на Золотой мяч. Football.ua предлагает своим пользователям сделать прогноз на то, кому достанется почетная награда в этом году. Напомним, что победитель станет известен 29 ноября. France Football вручит награду в столице Франции — Париже. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте