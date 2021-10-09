Авторитетный журнал France Football объявил имена номинантов на Золотой мяч.

Football.ua предлагает своим пользователям сделать прогноз на то, кому достанется почетная награда в этом году.

 

Напомним, что победитель станет известен 29 ноября. France Football вручит награду в столице Франции — Париже.