Франция

Новый владелец, новый тренер, новые игроки: Football.ua рассказывает о будущем конкуренте ПСЖ.

Ницца – третья. На два очка команду опережает Ланс, у которого на одну игру больше. На вершине – Париж. Поклонник французского футбола невольно вспомнит сезон-2016/17, когда Ницца завоевала бронзу, а до зимы шла вообще первой. Тогда команда даже впервые в 21 веке сыграла в квалификации Лиге чемпионов, но без шансов уступила Наполи.

Сейчас же всё по-другому. В Ницце изменились владельцы и моментально взяли курс на долгосрочное строительство топ-клуба. В этой статье Football.ua расскажет как на берегу Средиземного моря пытаются создать вторую силу французского футбола.

Химический гигант и самый богатый человек Великобритании – теперь собственник Ниццы

Ineos. Так называется одна из самых крупных химических корпораций мира. В Украине, пока что, у компании нет больших активов, но в Евросоюзе почти все химическое сырье производиться на предприятиях, подконтрольных Ineos. Общая оценка активов корпорации-гиганта почти 33 миллиарда евро.

На вершине огромной корпорации царит Сэр Джим Рэтклифф. У него – сразу два знаковых для британских островов статуса: рыцарский титул и первая страничка в рейтинге английского Форбс. Состояние Рэтклиффа Блумберг оценивает в 14,5 миллиардов долларов.

Уже пятый год британский бизнесмен проживает в Монако, а вот в прошлом году Рэтклифф нашел для себя новое развлечение – спорт. Сначала он купил швейцарскую Лозанну – клуб второй лиги местного чемпионата. А затем оформил самую крупную сделку в истории французского футбола, отдав 110 миллионов евро за Ниццу.

Сделку удалось завершить за неделю до закрытия трансферного окна. Рэтклифф не скромничал: сходу пообещал сделать Ниццу "самой сильной командой Средиземноморья" и провернул самую дорогую покупку в истории клуба: 20 миллионов уехали в Аякс, а обратно – молодой талант Каспер Дольберг.

Прошлый сезон клуб потратил на раскачку. Много доверяли молодым талантам, экспериментировали, на должность президента привели бывшего владельца команды Жана-Пьера Ривера, которого на Лазурном берегу считают самым преданным болельщиком Ниццы.

Кристоф Гальтье – главный в новой Ницце

Играть по-серьезному в Ницце начали весной — тогда клуб объявил о назначение тогдашнего тренера Лилля Кристофа Гальтье. В французской прессе сделку восприняли неоднозначно. Да, в Лилле готовились к тяжелым временам и Гальтье заранее объявил, что продлевать контракт с "мастиффами" не будет. Но будущий уход тренера, который уверенно вел команду к чемпионству, все восприняли, как гром из ясного неба.

Для французского футбола Гальтье – безоговорочный авторитет и лучший клубный тренер отечественного производства. Поэтому долго в Ницце не думали и аккуратно попросили на выход тогдашнего рулевого – Патрика Виейра. Легендарный опорник ситуацию понял, спокойно доработал сезон до конца и уехал в почти родную Англию тренировать Кристал Пэлас.

Со старого проекта Гальтье ушел красиво. Довел Лилль до чемпионства, признался в любви команде и уехал на Юг. А уже с начала лета начал строить новую команду. Правление пообещало новому тренеру необходимые усиление и безграничное доверие.

Летняя трансферная кампания Ниццы – одна из лучших в Европе

За лето Ницца потратила 50 миллионов на усиление состава. Стоит ли говорить, что это рекорд за всю историю клуба? Самая большая часть из этой суммы, 15 миллионов, ушла на одного из самых перспективных голландцев – Келвина Стенгса. Именно его в клубе считают главной звездой. Фото Келвина – в центре официального баннера клубного Фейсбука. А в прошлом туре молодой голландец забил первый гол за новую команду.

Защиту Ниццы усилили почти родной Жан-Клер Тодибо и Мальвин Бард. Оба стали основными в системе Гальтье. Центр поля доукомплектовали цепким опорником Пабло Росарио и когда-то одним из лучших полузащитников Лиги 1 – Марио Лемина. Вишенка на торте – украденный у финансово-проблемного Монпелье Анди Делор — всего за 10 миллионов в Ниццу приехал форвард, забивший больше 30 голов за последние два сезона.

Практически идеально в Ницце провели трансферы на выход. За лето продали практически весь "неликвид" – Вилана Сиприена пристроили в Парму, Стенли Нсоки – в Брюгге, а Пьера Ле-Мелу – в Норвич. Без потерь лидеров "орлы" наторговали на 23 миллиона, тем самым отбив часть затрат на входящие трансферы.

Спустя два месяца Ницца уже напоминает команду Гальтье

Самый совершенный проект Кристофа Гальтье – чемпионский Лилль — был воплощением тренерской мысли. Команда была чуть ли не идеальной: пропустила меньше всех в Топ-5 лигах, забивала образцовые голы после контратак и "убивала" нетоповых соперников стандартами.

Спустя два месяца Ницца все больше напоминает улучшенную версию Лилля. "Орлы" пропустили меньше всех в лиге – всего четыре гола. Соперников Ницца берет хорошей, организованной атакой, классом игроков и отличной формой лидеров. Превосходство новой версии над старой показал матч в конце августа: Ницца разбила Лилль со счётом 4:0.

Лучший в команде прямо сейчас – форвард Амин Гуири. Молодой француз успел забить пять голов и отдать три голевые передачи. Он – абсолютный лидер лиги по вовлеченности в голевые действия. И это несмотря на изменения позиции на поле (Вийера ставил Амина на фланг, Гальтье – в центр атаки) и наличии супер-бомбардира Анди Делора.

Этот сезон Лиги-1 обещает быть одним из самых интересных за последние годы. После 10 туров только Париж отчётливо идёт к очередному чемпионству. Ни серебренный, ни бронзовый призеры ещё не просматриваются.

Но именно Ницца — главный фаворит на второе место. В команде один из лучших составов в лиге и тренер, который как никто другой знает, как выигрывать.

Но Гальтье – это только начало. Новые владельцы обещали сделать из Ниццы "самую сильную команду Средеземноморья". И второе место французского чемпионата – это явно не предел мечтаний и возможностей.