Италия

Аргентинский форвард ПСЖ может сменить клубную прописку уже в зимнее ТО.

Руководство туринского Ювентуса проявляет интерес к аргентинскому форварду ПСЖ Мауро Икарди.

Как сообщает издание Calciomercato, в Турине рассматривают возможность возвращения аргентинца в Италию в зимнее трансферное окно.

Отметим, что никаких финансовых деталей источник не сообщает. Не известна также и позиция боссов парижского клуба по этом вопросу.

В нынешнем сезоне Мауро Икарди сыграл за ПСЖ в четырех матчах, забив два мяча.

Ранее сообщалось, что Месси получит 110 млн евро за три года выступлений в составе ПСЖ.