Аргентинский форвард ПСЖ может сменить клубную прописку уже в зимнее ТО.
Мауро Икарди. Фото Getty Images
18 сентября 2021, 14:55
Руководство туринского Ювентуса проявляет интерес к аргентинскому форварду ПСЖ Мауро Икарди.
Как сообщает издание Calciomercato, в Турине рассматривают возможность возвращения аргентинца в Италию в зимнее трансферное окно.
Отметим, что никаких финансовых деталей источник не сообщает. Не известна также и позиция боссов парижского клуба по этом вопросу.
В нынешнем сезоне Мауро Икарди сыграл за ПСЖ в четырех матчах, забив два мяча.
Ранее сообщалось, что Месси получит 110 млн евро за три года выступлений в составе ПСЖ.