Франция

Парижский клуб должен выплатить штраф.

Французский ПСЖ оштрафовали за нарушения при трансфере форварда Мауро Икарди из миланского Интера.

Футболист перебрался в Париж в 2019 году на правах аренды с правом выкупа за 50 млн евро плюс 22 млн бонусов.

В договоре ПСЖ и Интер прописали пункт, что если Икарди продадут в другой итальянский клуб летом 2020 года, то Интер получит еще 15 миллионов евро.

В правилах ФИФА написано, что такие махинации приводят к нарушениям законов о влиянии третьей стороны на трансферы. Французский клуб не сообщил о данном соглашении в ФИФА.

Теперь боссы ПСЖ будут вынуждены выложить 9 121 евро за нарушение.

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