"Сороки" хотят подписать аргентинского форварда.
Мауро Икарди, getty images
09 октября 2021, 08:33
Ньюкасл совсем недавно получил новых владельцев и значительно улучшил свои возможности на трансферном рынке.
Как сообщает Calciomercato, английский клуб попытает подписать форварда Ньюкасла Мауро Икарди.
В прошлом сезоне форвард провел в составе парижан 20 игр в Лиге 1, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.
Напомним, что на футболиста также претендует представитель чемпионата Италии — Ювентус.