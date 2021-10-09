Англия

"Сороки" хотят подписать аргентинского форварда.

Ньюкасл совсем недавно получил новых владельцев и значительно улучшил свои возможности на трансферном рынке.

Как сообщает Calciomercato, английский клуб попытает подписать форварда Ньюкасла Мауро Икарди.

В прошлом сезоне форвард провел в составе парижан 20 игр в Лиге 1, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что на футболиста также претендует представитель чемпионата Италии — Ювентус.