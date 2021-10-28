Франция

Парижский клуб дал обновленную информацию из своего лазарета.

ПСЖ на своем официальном сайте опубликовал обновленную информацию из своего лазарета накануне матча двенадцатого тура французской Лиги 1 против Лилля.

Нападающий Килиан Мбаппе не сможет помочь "парижанам" из-за болезни и его возвращение планируется в начале следующей недели.

Защитник Серхио Рамос продолжает восстановление и он может начать тренировки в общей группе в течение следующей недели.

Как и ранее сообщалось, полузащитники Марко Верратти и Леандро Паредес вернуться на поле после следующего международного перерыва.

Напомним, матч ПСЖ — Лилль состоится завтра, 29 октября, в 22:00 по киевскому времени.