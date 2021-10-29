Франция

Французский тренер не против работать в стане парижан.

Если пути Пари Сен-Жермен и Маурисио Почеттино разойдутся, то бывший тренер Реала Зинедин Зидан готов возглавить столичный клуб, сообщает Foot Mercato.

Французский тренер после увольнения из Реала в конце прошлого сезона находится без клуба.

Отметим, что на данный момент Пари Сен-Жермен уверенно лидирует в чемпионате Франции и идет на первом месте в группе Лиги чемпионов.

Напомним, что ранее к Зинедину Зидану интерес проявлял Манчестер Юнайтед, но тренер не заинтересован в этой работе.