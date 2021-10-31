Франция

Спортивный директор ПСЖ высказался о наставнике парижской команды.

Спортивный директор Пари Сен-Жермен Леонардо высказался по поводу слухов вокруг главного тренера команды.

Функционер считает, что аргентинский специалист — один из лучших в мире.

"Он один из лучших тренеров на планете. Можно сказать, что мы играем не очень хорошо, но и речи нет о том, что Маурисио ничего не понимает или что он родился вчера.

Мы на десять очков выше второго места в Лиге 1 и находимся в процессе совершенствования", — приводит слова Леонардо Mundo Deportivo.

Напомним, в последнем матче ПСЖ обыграл Лилль, сумев переломить ход поединка во втором тайме.