Парижане хотят расстаться со своим нападающим.
Месси и Агуэро, getty images
26 октября 2021, 19:35
Пари Сен-Жермен рассматривает варианты усиления атакующей линии в ближайшие трансферные окна.
Как сообщает El Nacional, французский клуб хочет обменять Мауро Икарди на форварда Барселоны Серхио Агуэро.
Отметим, что по слухам у звезды парижан Лионеля Месси не лучшие отношения с Икарди, тогда как Агуэро — его близкий друг.
В текущем сезоне Мауро провел 11 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя забтыми голами.
Ранее Серхио Агуэро объяснил, почему не взял десятый номер в Барселоне после ухода Серхио Агуэро.