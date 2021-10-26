Франция

Парижане хотят расстаться со своим нападающим.

Пари Сен-Жермен рассматривает варианты усиления атакующей линии в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает El Nacional, французский клуб хочет обменять Мауро Икарди на форварда Барселоны Серхио Агуэро.

Отметим, что по слухам у звезды парижан Лионеля Месси не лучшие отношения с Икарди, тогда как Агуэро — его близкий друг.

В текущем сезоне Мауро провел 11 поединков в футболке "красно-синих", отличившись тремя забтыми голами.

Ранее Серхио Агуэро объяснил, почему не взял десятый номер в Барселоне после ухода Серхио Агуэро.