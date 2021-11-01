Франция

"Монегаски" готовы продать французского полузащитника.

Орельен Тчуамени стабильно успешными выступлениями привлек интерес множества топ-клубов Европы.

Как сообщает журналист Николо Скира, "монегаски" требуют за футболиста 40 миллионов евро, хотя ранее просил 60.

Источник утверждает, что на футболиста претендуют Ливерпуль, Челси и Ювентус — туринцы могут попытаться оформить трансфер зимой.

Напомним, что Ювентус готов предложить вариант обмена для "монегасков" — Уэстон Маккенни на Орельена Тчуамени.