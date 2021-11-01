"Монегаски" готовы продать французского полузащитника.
Орельен Тчуамени, getty images
01 ноября 2021, 17:35
Орельен Тчуамени стабильно успешными выступлениями привлек интерес множества топ-клубов Европы.
Как сообщает журналист Николо Скира, "монегаски" требуют за футболиста 40 миллионов евро, хотя ранее просил 60.
Источник утверждает, что на футболиста претендуют Ливерпуль, Челси и Ювентус — туринцы могут попытаться оформить трансфер зимой.
Напомним, что Ювентус готов предложить вариант обмена для "монегасков" — Уэстон Маккенни на Орельена Тчуамени.