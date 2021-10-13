Италия

Туринцы серьезно намерены заполучить молодого француза.

Ювентус продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Монако Орельена Тчуамени в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Gazzett dello Sport, руководство "старой синьоры" готово предложить полузащитника Вестона Маккенни в обмен на молодого француза. Ранее Монако проявлял интерес к американскому хавбеку, чем и хотят воспользоваться туринцы.

В приобретении Тчуамени также заинтересованы мадридский Реал и Челси.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 15 поединков в футболке монегасков, отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Ювентус также проявляет интерес к полузащитнику Манчестер Сити Бернарду Силве.