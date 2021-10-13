Франция

Монегаски выставили ценник на молодого хавбека.

Монако назвал сумму, за которую готов расстаться с талантливым полузащитником Орельеном Тчуамени.

Молодой француз успел привлечь внимание многих европейских грандов и может вскоре сменить клуб. Как сообщает издание Marca, монегаски готовы расстаться с хавбеком за 60 млн евро.

Действующий контракт Тчуамени с Монако рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 15 поединков в футболке "красно-белых", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что в подписании Тчуамени заинтересованы мадридский Реал, Челси и Ювентус.