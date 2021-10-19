Ливерпуль не останавливает работу на трансферном рынке и собирается усилить среднюю линию в ближайшее время.

Как сообщает издание ESPN, мерсисайдцы включились в гонку за полузащитником Монако Орельеном Тчуамени.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 15 поединков в футболке "красно-белых", отличившись двумя голами.

Напомним, что ранее Монако определился с ценой на французского полузащитника — "монегаски" хотят солидную сумму.