Мерсисайдцы попытаются подписать полузащитника.
Орельен Тчуамени, getty images
19 октября 2021, 01:52
Ливерпуль не останавливает работу на трансферном рынке и собирается усилить среднюю линию в ближайшее время.
Как сообщает издание ESPN, мерсисайдцы включились в гонку за полузащитником Монако Орельеном Тчуамени.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 15 поединков в футболке "красно-белых", отличившись двумя голами.
Напомним, что ранее Монако определился с ценой на французского полузащитника — "монегаски" хотят солидную сумму.