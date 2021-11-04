Франция

Футболист мадридского Реала может перебраться в чемпионат Франции.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос заинтересовал вице-чемпиона Франции Пари Сен-Жермен.

Немецкий футболист может перебраться в ПСЖ уже этой зимой, сообщает El Nacional. По информации источника, Флорентино Перес не будет препятствовать трансферу футболиста, чтобы выручить за Крооса около 30 млн евро.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года и стороны пока не начинали переговоры о его продлении.

Также в списке клубов, заинтересованных в Кроосе фигурирует Манчестер Сити, где в услугах 31-летнего хавбека заинтересован лично наставник "горожан" Пеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл готовит предложение Реалу по Кроосу.