Футболист мадридского Реала может перебраться в чемпионат Франции.
тони кроос, getty images
04 ноября 2021, 18:59
Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос заинтересовал вице-чемпиона Франции Пари Сен-Жермен.
Немецкий футболист может перебраться в ПСЖ уже этой зимой, сообщает El Nacional. По информации источника, Флорентино Перес не будет препятствовать трансферу футболиста, чтобы выручить за Крооса около 30 млн евро.
Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года и стороны пока не начинали переговоры о его продлении.
Также в списке клубов, заинтересованных в Кроосе фигурирует Манчестер Сити, где в услугах 31-летнего хавбека заинтересован лично наставник "горожан" Пеп Гвардиола.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл готовит предложение Реалу по Кроосу.