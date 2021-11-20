Франция

Наставник Лиона поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги 1.

В центральном матче 14-го тура французской Лиги 1 Лион примет на своем поле Марсель.

Главный тренер "ткачей" Петер Бос высказался о предстоящей встрече заявив, что его команда сделает все для победы.

"Мы должны прессинговать и доминировать в это матче — у нас отличные атакующие футболисты. Меня не волнует дуэль Пакета — Пайет, мне она безразлична. Победа — вот, что главное. В команде есть индивидуалисты, но на поле мы все одна команда.

Сампаоли не может быть спокойным на тренерской скамье, а это передается его футболистам. Они очень заряжены. Нам потребуется много усилий, чтобы достичь успеха в этом матче", — приводит слова нидерландского специалиста Lequipe.

Матч Лион — Марсель состоится в воскресение, 21 ноября в 21:45 по киевскому времени.