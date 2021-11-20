Франция

Парижане не смогут рассчитывать на ряд игроков в ближайшем поединке.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино огласил заявку команды на матч с Нантом в 14-м туре французской Лиги 1.

Вне заявки команды оказались голкипер Джанлуиджи Доннарумма, у которого наблюдались симптомы гастроэнтерита и защитник Серхио Рамос, который пока так и не дебютировал в составе команды. В лазарете также находятся полузащитники Рафинья и Юлиан Дракслер.

Почеттино сможет рассчитывать на нападающих Лионеля Месси и Неймара, ранее испытывавших проблемы со здоровьем.

Матч ПСЖ – Нант состоится в Париже в субботу, 20 ноября, и начнется в 18:00 по киевскому времени.