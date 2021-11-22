Франция

Клуб будет наказан за поведение фанатов.

Во время матча французской Лиги 1 между Лионом и Марселем, вингер гостей Димитри Пайе получил бутылкой по голове от болельщиков.

Матч прервали и в тот же день не возобновили. Профессиональная футбольная лига Франции ведет расследование по судьбе поединка и более подробно станет о ней известно 8 декабря.

Лион не остался без наказания от LFP. Клуб следующий домашний поединок будет вынужден провести без фанатов.

Матч Лион — Реймс состоится первого декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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