Клуб будет наказан за поведение фанатов.
Фото ФК Лион
22 ноября 2021, 20:59
Во время матча французской Лиги 1 между Лионом и Марселем, вингер гостей Димитри Пайе получил бутылкой по голове от болельщиков.
Матч прервали и в тот же день не возобновили. Профессиональная футбольная лига Франции ведет расследование по судьбе поединка и более подробно станет о ней известно 8 декабря.
Лион не остался без наказания от LFP. Клуб следующий домашний поединок будет вынужден провести без фанатов.
Матч Лион — Реймс состоится первого декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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