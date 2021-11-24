Франция

Болельщик объяснил свою выходку на суде.

Во время матча Лиги 1 между Лионом и Марселем вингер гостей Димитри Пайе пострадал. Фанат Лиона бросил в него бутылкой и попал в район уха.

Матч прервали, а фаната, нарушившего порядок, арестовали. Состоялся суд и его осудили на пол года тюремного заключения условно.

Также болельщику запретили посещать стадион Лиона в течении пяти лет и выписали штраф — 3 евро (по одному евро Пайе, Марселю и Лиге 1). На суде он раскаялся и попросил у Пайе извинения.

"Я хочу извиниться перед Пайе. Я не был на футбольном матче уже 20 лет. Если вы думаете, что я целился в Димитри, то вы неправы. Я хотел кинуть бутылку на поле, чтобы оказать давление", — сказал фанат.

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