Итальянский хавбек снова угодил в лазарет парижан.
Марко Верратти, Getty Images
26 ноября 2021, 08:59
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти получил повреждение накануне поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2). Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, у 29-летнего итальянца проблемы с квадрицепсом, из-за чего он пропустит около трех недель.
Для него это уже не первая весомая травма после того, как он пропустил несколько недель из-за мышечного повреждения бедра, а также колена в начале в сезона.
В нынешнем сезоне Верратти провел восемь поединков во всех турнирах.
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