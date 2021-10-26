Франция

Итальянский хавбек снова оказался в лазарете "парижан".

Полузащитник Марко Верратти не сможет помочь своей команде в ближайших поединках, сообщает пресс-служба французского клуба.

28-летний итальянец получил повреждение в матче против Марселя (0:0) в минувший уик-энд. После медицинского обследования стало известно, что у него мышечная травма левого бедра, из-за чего он будет вынужден пропустить около четырех недель.

В то же время отмечается, что защитник Серхио Рамос должен вернуться к тренировкам в общей группе в течение недели.

Ближайший матч ПСЖ проведет против действующего чемпиона Лиги 1 — Лилля (29 октября), после чего "парижане" сыграют с Лейпцигом в Лиге чемпионов (3 ноября).