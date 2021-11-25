Франция

Французский тренер не спешит соглашаться на работу в стане парижан.

Пари Сен-Жермен продолжает работать над договоренностью с Зинедином Зиданом, чтобы он возглавил команду, если Маурисио Почеттино уйдет.

Как сообщает издание Footmercato, французский тренер не торопится принимать предложение из-за нежелания работать под влиянием Леонардо.

Зинедин Зидан хочет иметь полную свободу действий, а не зависеть от спортивного директора, как это было при Томасе Тухеле.

Напомним, что в первом этапе переговоров Зинедина Зидана не устраивали еще два пункта.