Французский тренер не спешит соглашаться на работу в стане парижан.
Зинедин Зидан, getty images
25 ноября 2021, 19:28
Пари Сен-Жермен продолжает работать над договоренностью с Зинедином Зиданом, чтобы он возглавил команду, если Маурисио Почеттино уйдет.
Как сообщает издание Footmercato, французский тренер не торопится принимать предложение из-за нежелания работать под влиянием Леонардо.
Зинедин Зидан хочет иметь полную свободу действий, а не зависеть от спортивного директора, как это было при Томасе Тухеле.
Напомним, что в первом этапе переговоров Зинедина Зидана не устраивали еще два пункта.