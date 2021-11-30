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Форвард оценил получение седьмого Золотого мяча.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал получение седьмого Золотого мяча в своей карьере.

"Думаю, у меня был хороший год в Барселоне, хоть мы и не смогли выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Мы до конца боролись за победу в Ла Лиге, и выиграли Кубок страны. Для меня большая честь быть первым футболистом, выигравшим Золотой мяч в качестве игрока ПСЖ. Это особенное событие в моей жизни и в истории клуба".

"Стоять снова тут — непередаваемое чувство. Сейчас я очень счастлив и играю в ПСЖ. Продолжаю бороться за новые цели. Не знаю, сколько мне еще осталось играть, но я очень люблю футбол. Надеюсь, что еще поиграю.

Благодарю своих партнеров по ПСЖ, Барселоне и сборной Аргентины. Я сумел воплотить свою мечту — выиграть Копа Америка. Именно благодаря этому трофею я нахожусь здесь. Особенный момент для меня", — сказал Месси.

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